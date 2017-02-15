​15 февраля в рамках рабочей поездки в Некрасовский муниципальный район врио губернатора Дмитрий Миронов посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов. Глава региона поговорил с проживающими, осмотрел комнаты, побывал в домовом храме.



Некрасовский дом-интернат рассчитан на 270 человек. Здесь есть спортзал, оборудованный современными тренажерами, часть из них предназначена для людей с ограниченными возможностями. В столовой предусмотрено заказное меню, каждый месяц бывает день шеф-повара.



– Проживающие у нас люди ведут активный образ жизни, – отметила директор дома-интерната Ольга Угланова. – Мы организуем концерты, в нашем графике предусмотрены поездки в театры, музеи и на выставки, все могут заниматься творчеством: шить, вязать, делать поделки. Для желающих еженедельно проходит иппотерапия.



В интернате выпускают собственную ежемесячную газету «Наш дом» и журнал мод, предусмотрено все для активного досуга. В комнате отдыха пожилые люди могут играть в настольные игры.



– Условия здесь хорошие, уютно, есть возможность заниматься своим любимым делом, – рассказала главе региона проживающая в интернате Тамара Громова. – Только хотелось бы пообщаться с родственниками по скайпу. Но компьютерный класс у нас есть, а преподавателя, чтобы заниматься в нем, нет.



Дмитрий Миронов поручил первому заместителю председателя Правительства области Виктору Костину подключиться к решению этого вопроса.



В заключение встречи глава региона подарил интернату телевизор и поблагодарил медиков, соцработников и волонтеров за хорошую работу и душевное отношение к людям.



– У вас очень уютный дом-интернат. Видно, что здесь работают талантливые, активные, болеющие за свое дело люди – сказал Дмитрий Миронов. – Я знаю, какая нагрузка ложится на ваши плечи. Сколько нужно профессионализма, терпения, милосердия в вашей работе.СправкаГБУСО «Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» открыто в 1994 году. Учреждение расположено в лесопарковой зоне поселка Некрасовское в четырех трехэтажных зданиях. Из 270 получателей социальных услуг 150 нуждаются в постороннем уходе и находятся на постоянном постельном режиме в отделениях милосердия. Социально-медицинские услуги оказывают 96 сотрудников.



Учреждение – неоднократный победитель республиканских и областных смотров и конкурсов. В 2016 году стало лауреатом конкурса за лучшую работу в сфере обеспечения качества предоставляемых услуг Ярославской области.