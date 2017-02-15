​15 февраля в рамках рабочего визита в Некрасовский район врио губернатора Дмитрий Миронов вместе с членами регионального Правительства посетил мини-завод «Норд-Авто». Здесь по собственным конструкторским разработкам изготавливают снегоболотоходы.



После осмотра производственного цеха глава региона лично протестировал вездеход «Странник», выпускаемый на предприятии. Завершив тест-драйв, Дмитрий Миронов поблагодарил конструкторов за уникальную продукцию.



Предприятие «Норд-Авто» организовано в 2001 году. Более пяти лет техника находилась в разработке, в 2006 году была выпущена первая мелкая серия вездеходов.



Дизайн машины и устройство ее ходовой части – личное изобретение конструктора Владимира Гамиловского, учредителя предприятия. Сегодня «Странник» используется не только как средство активного отдыха, но и как рабочий автомобиль для перевозки грузов и людей. Универсальная машина способна участвовать в любых автономных экспедициях, обеспечивая идеальную устойчивость как на ландшафте, так и на льду и на водной поверхности.



По словам коммерческого директора предприятия Дениса Гамиловского, «Странник» характеризуется безопасностью и высокой проходимостью.



– Машины заказывают под коммерческую нагрузку – обслуживать линии электропередачи, нужды нефтяной промышленности, в части перевозки бригад. Одна из составляющих успеха вездехода – цена. Наша техника дешевле вертолета, но может проходить практически везде, – отметил Гамиловский.



Дмитрий Миронов подчеркнул важность ярославской уникальной разработки в условиях реализации программ импортозамещения. Вездеходы «Странник» изготавливаются полностью из отечественных деталей. Техника уже зарекомендовала себя на российском рынке как одна из самых надежных моделей, предназначенных для суровых климатических условий.



Предприятие производит в среднем 3 – 4 машины в месяц под заказ. Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя Правительства Максиму Авдееву проработать возможность поддержки «Норд-Авто» на федеральном уровне.СправкаОсновное направление деятельности «Норд-Авто» – разработка и промышленный выпуск снегоболотоходов собственной конструкции. В настоящее время на предприятии трудятся 20 человек, выпускается около 50 машин в год. Грузоподъемность изготавливаемого вездехода составляет 600 кг (50% собственной массы), скорость – до 50 км/ч, количество пассажиров – до 6 человек, включая водителя.