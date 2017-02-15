​Когда будет завершен капитальный ремонт детского отделения центральной районной больницы? С таким вопросом жители Некрасовского обратились к главе региона Дмитрию Миронову, когда он 15 февраля прибыл в район с рабочим визитом.



– Детское отделение больницы – важнейший социальный объект района. Поэтому считаю, что категорически недопустимо затягивать сроки по его ремонту, – сказал Дмитрий Миронов на встрече с общественностью. – Вопросы жизни и здоровья населения для нас являются приоритетными. Тем более в данном случае речь идет о детях. Прошу первого заместителя председателя Правительства Виктора Костина взять этот вопрос на контроль.



Виктор Костин доложил, что капитальный ремонт здания детского отделения начался в прошлом году. К настоящему времени выполнены работы по замене перекрытий и устройству полов первого и второго этажей, восстановлены перегородки, проложены трубопроводы холодного и горячего водо­снабжения, а также сети электроснабжения. Отделочные работы и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2017 год. Задача, по словам Виктора Костина, будет выполнена. Необходимые средства, около 7 миллионов рублей, в ближайшее время придут от инвесторов и будут выделены району.



Кроме того, на встрече с общественностью было отмечено, что в неудовлетворительном состоянии находится еще одно отделение больницы – инфекционное. Здание, в котором оно располагается, дореволюционной постройки и сейчас находится в аварийном состоянии.



Решение проблемы уже найдено. Инфекционное отделение будет переведено в помещения бывшего родильного блока. Здесь смогут расположиться два блока – воздушно-капельный и кишечный. Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания и снять накопившуюся социальную напряженность.



В настоящее время разработана сметная документация на выполнение капитального ремонта в этих помещениях. Сейчас она проходит экспертизу.