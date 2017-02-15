​Обеспечение безопасности перевозок организованных групп детей автобусами стало одной из главных тем заседания общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области 15 февраля. В обсуждении вопроса приняли участие члены общественного совета, представители ГИБДД, регионального департамента образования.



– Сегодняшнее обсуждение является логичным продолжением социальной кампании «Сложности перехода», которой дал старт глава региона Дмитрий Миронов. Безопасность перевозок детей должна быть обеспечена организаторами в полном объеме, – подчеркнула директор департамента образования Ирина Лобода. – В этом году внесены определенные изменения в правила перевозок детей, ужесточены требования и ответственность перевозчиков.



Так, правилами перевозок установлено, что в случае нахождения детей в пути более трех часов в автобусе должны быть наборы пищевых продуктов. Также водительский стаж управления транспортными средствами категории D должен составлять не менее года из последних трех календарных лет.



В Ярославской области для регулярной перевозки детей в школы используются исключительно транспортные средства, соответствующие государственному стандарту. Все школьные автобусы два раза в год проходят процедуру технического осмотра. Кроме того, регулярно проводится обследование их маршрутов.



– В регионе ведется плановое обновление парка школьных автобусов, что способствует повышению уровня безопасности при перевозке детей. В настоящее время в 17 муниципальных районах работают 235 автобусов – все не старше десяти лет, – пояснила Ирина Лобода.



Еще одним важным вопросом заседания стало обеспечение в 2016 году детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области. В прошлом году на эти цели Правительство региона выделило более 375 миллионов рублей при федеральном софинансировании в размере 36,3 миллиона. Всего за 2013 – 2016 годы жилье получили 868 сирот. По состоянию на 1 января 2016 года на очереди стояли 1044 человека.



– В 2016 году благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области обеспечены более 170 детей-сирот. При предоставлении жилых помещений соблюдались нормы общей площади жилья от 28 до 42 кв. м на получателя, плюс по 14 кв. м на каждого несовершеннолетнего ребенка получателя, – сообщил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Тарас Потолов.