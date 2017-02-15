​Вопрос возведения нового мостового перехода и ремонта прежнего также поднимался на встрече главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Некрасовского района, которая состоялась 15 февраля.



Врио губернатора сообщил, что он уже обсудил эту проблему с главой района Николаем Золотниковым. Видимые разрушения моста через Солоницу, соединяющего левый и правый берега поселка, происходят с 2010 года. На правом берегу проживает пятая часть жителей поселка, находится санаторий «Золотой колос», проходит школьный автобусный маршрут.



В настоящее время мост уже признан аварийным. Движение грузового транспорта через него ограничено. Весной он будет закрыт совсем. Для обеспечения коммуникаций между левым и правым берегами планируется соорудить временную конструкцию.



Администрация района заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для ремонта моста. Срок окончания проектных работ – март 2017 года. Ориентировочная стоимость ремонта составит 80 миллионов рублей.