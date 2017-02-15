​Сегодня во время рабочей поездки в Некрасовский МР врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с коллективом редакции газеты «Районные будни». Издание – одно из старейших на территории области, в этом году ему исполняется 85 лет.Встречи с коллективами местных изданий, по мнению Дмитрия Миронова, стали хорошей практикой. Они дают возможность из первых уст узнать о том, что беспокоит жителей, что происходит в районах.Журналисты рассказали главе региона об истории района, подарили освященный в местном храме Рождества Богородицы мешочек с солью и книгу «Некрасовские места России», показали самый первый номер газеты – тогда она называлась «Буксир», а затем задали волнующие их вопросы.Какие источники информации – телевидение, радио, интернет или печатные СМИ – он предпочитает, спросили у Дмитрия Миронова.– Я пользуюсь всеми доступными источниками информации, – ответил глава региона. – Но особенно важно для меня получать ее в таких вот поездках непосредственно от самих жителей. В личном общении можно получить гораздо больше, чем во всех возможных СМИ и в Интернете.Отвечая на вопрос о перспективах развития агропромышленного сектора района, Дмитрий Миронов подчеркнул, что региональные власти сегодня взяли курс на возрождение сельского хозяйства. Именно поэтому АПК включен в стратегию развития области как одна из точек роста. Особое внимание врио губернатора обратил на важность поддержки местного товаропроизводителя, в том числе и на этапе сбыта продукции.Развитие района глава региона не видит без решения инфраструктурных проблем – прежде всего газификации и вопросов жилищно-коммунального хозяйства.– Если у района не будет перспектив, из него будет уезжать молодежь, – сказал Дмитрий Миронов. – А именно человеческий ресурс является для нас самым важным. Без него ни о каком развитии территории не может быть речи. Я не буду комментировать действия прежнего руководства, дело это неблагодарное. Я привык отвечать за свои слова и поступки и обещаю, что целенаправленно буду заниматься решением проблемы газификации в регионе.Спросили журналисты врио губернатора и о том, какое самое сложное решение ему приходилось принимать за время работы на нынешнем посту.– Вы знаете, быть главой региона – это большая ответственность, – сказал Дмитрий Миронов. – Для меня одним из первых серьезных вопросов стал кадровый. Я не побоялся, пригласил в свою команду по-настоящему профессиональных людей. Это решение, я считаю, уже дало первые результаты: уменьшились незаконные рубки леса, эффективно ведется борьба с браконьерами, произошла перезагрузка отношений с «Газпромом», сейчас с управляющими компаниями мы ведем активную работу.Обсудили на встрече и проблему доставки издания до читателей. На местах не хватает почтальонов, а договориться о распространении печатной продукции через сетевые магазины не получается, посетовали журналисты. Глава региона отметил, что этот вопрос актуален для всей области, и дал поручение представителям органов власти разобраться в ситуации.