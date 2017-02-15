​15 февраля состоялась встреча врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Некрасовского муниципального района. На ней отец погибшего ярославского хоккеиста Александра Галимова Саидгерей Галимов пригласил главу региона на ежегодный матч памяти ХК «Локомотив». Мероприятие уже 5 лет проходит в Некрасовском районе с участием родственников погибших игроков и ветеранов российского и ярославского хоккея.– Как человек, неравнодушный к этому виду спорта, я приму ваше приглашение, – сказал Дмитрий Миронов. – И, если не будете возражать, сам выйду на лед, чтобы почтить память ребят.Саидгерей Галимов от лица жителей попросил главу региона оказать поддержку в строительстве на территории Некрасовского района многофункционального спортивного комплекса. О проблемах юных спортсменов врио губернатора рассказал футбольный тренер Василий Полозов.– В районе интерес к спорту растет с каждым годом. Все больше детей хотят заниматься футболом, хоккеем. Ощущается острая нехватка спортивных площадок. Мои подопечные, например, работают в маленьком школьном зале. Такие же проблемы у хоккеистов. Есть открытые площадки, но они функционируют всего три месяца в году, – отметил Василий Полозов.Количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом в Некрасовском районе – порядка 5400 человек. За 2013 – 2016 годы было построено шесть универсальных спортивных площадок, два хоккейных корта, открытая футбольная площадка, три площадки с уличными силовыми тренажерами. Однако существующая инфраструктура не полностью обеспечивает потребности населения в занятиях спортом.Глава региона согласился с тем, что району необходим современный спортивный комплекс.– Будем поддерживать данное направление. Мы уже обсуждали этот вопрос с членом правления Ночной хоккейной лиги Андреем Коваленко, – отметил Дмитрий Миронов. – Нужен большой, современный, отвечающий всем необходимым требованиям многофункциональный комплекс. Чтобы хоккейные команды из других районов и даже других областей могли тренироваться круглый год, проводить летние сборы, устраивать турниры.