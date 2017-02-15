​Ярославская область принимает участие в открывшемся сегодня в городе Красногорске Московской области Всероссийском сборе представителей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятие посвящено подведению итогов деятельности в 2016 году. Также будут постановлены задачи на 2017 год.



На сбор приглашены руководители администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Совета безопасности РФ, органов исполнительной власти. Наш регион представляет заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



В ходе мероприятия обсуждаются единые подходы федеральных и региональных органов исполнительной власти при решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности.



– Правильно организованное межведомственное взаимодействие крайне важно в ситуациях, связанных с защитой населения, – отметил Роман Колесов. – Слаженность работы представителей различных органов власти на всех этапах, от профилактики до проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия, может не просто минимизировать негативные последствия, но и спасти человеческие жизни. А это для нас самое главное.



На территории Ярославской области в 2016 году ликвидированы две чрезвычайные ситуации, потушено 1704 техногенных пожара. Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 211 человек, при ликвидации последствий ДТП – 175 человек.



На сборе отмечено, что в минувшем году территориальные и функциональные подсистемы РСЧС на высоком профессиональном уровне решали задачи защиты населения и территорий нашей страны от чрезвычайных ситуаций.



Также в рамках сбора участники ознакомились с выставкой средств спасения, на которой представлены новые разработки в сфере обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения, продемонстрировано применение высоких технологий, используемых при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.