​15 февраля в Ярославле состоялась презентация новой книги, посвященной истории одного из самых узнаваемых мест областного центра, – Спасо-Преображенского монастыря.



– Это большой совместный труд историков, музейных работников и Ярославской епархии. Когда человек приезжает в Ярославль, то он воспринимает Спасо-Преображенский монастырь как центр города, как Кремль в Москве. Это величественный памятник, имеющий большое значение в истории нашего государства, с богатой историей, которую должны знать все, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева.



Она передала слова приветствия от главы региона Дмитрия Миронова, выразив всем причастным к созданию книги благодарность за проделанный труд.



Новая книга – дополненное издание 1881 года, написанное ризничим ярославского Архиерейского дома иеромонахом Владимиром. До недавнего времени его труд являлся самым полным описанием обители и ее истории. В течение полутора лет группа авторов – Светлана Блажевская, Елена Федорычева, Дмитрий Полознев и иеромонах Агафангел – готовили книгу к изданию.



Изначально предполагалось выпустить к 800-летию со дня основания обители факсимильное издание, но при тщательном изучении текста было решено отказаться от этой концепции и написать на основе труда 1881 года новую книгу с комментариями и дополнениями. Первоначальный текст был написан в 70-е годы ХIХ столетия по другим нормам и правилам русского языка. Помимо этого, тот вариант включал цитаты на древнеславянском языке. Авторам пришлось не только адаптировать текст под современного читателя, но и найти древние рукописи, указанные как источники, чтобы проверить достоверность написанного.



– Большое счастье для всех нас, что эта книга вышла в свет, – сказала Светлана Блажевская. – Дополненная прекрасным иллюстративным рядом – видами монастыря, старинными планами Ярославля и обители, фотографиями гравюр и икон, изображениями уникальных предметов из ризницы, портретами, а также научно-справочным аппаратом, глоссарием, очерками об архитектуре и реставрации, – эта книга очень своевременна, и мы надеемся, что она будет востребована читателями.