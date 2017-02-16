​17 февраля в Ярославле пройдет день бесплатной юридической помощи.



Консультацию адвоката с 9.00 до 16.00 часов можно получить в приемной Правительства Ярославской области (г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20 «г»), с 09.00 до 12.00 – в Общественной палате Ярославской области (г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28).



По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности, в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, можно обратиться в Ярославское региональное отделение «ФинПотребСоюза» с 9.00 до 16.00 (г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2 оф. 421, пропускная система, телефон для записи: 64-99-83).



Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве с 9.00 до 16.00 часов можно получить в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (г. Ярославль, пр-т Октября, д. 17 «г», кабинет 206), а также по телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.



Дни бесплатной юридической помощи проводятся в Ярославле в последнюю рабочую пятницу каждого месяца. Мероприятия организует Правительство области при поддержке Адвокатской палаты региона, управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, регионального отделения «ФинПотребСоюза» и отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.



Подробнее о получении бесплатной юридической помощи в Ярославской области смотрите здесь »