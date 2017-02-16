15 февраля глава региона Дмитрий Миронов принял участие в церемонии пуска газа в поселке Бурмакино. С этого торжественного мероприятия началась рабочая поездка врио губернатора по Некрасовскому муниципальному району.



Дмитрий Миронов вместе с председателем регионального Правительства Дмитрием Степаненко и его заместителями поздравили жителей села со знаменательным событием. Газопровод проведен до села Никольского с отводом на станцию Сахареж.



– Газификация – один из самых важных запросов сельских жителей. И мы сегодня отвечаем на эти запросы, – сказал Дмитрий Миронов. – Запуск газопровода Бурмакино – Никольское – Сахареж позволит подвести газ более чем к 800 домам. Это сделает жизнь людей более комфортной, они смогут отказаться от более дорогих видов топлива.



Дмитрий Миронов отметил, что новый газопровод – стратегический для района объект. Его протяженность – 17 километров. Кроме самого Бурмакина будут газифицированы село Никольское, деревни Андреевское, Якушиха, Коробиха. В перспективе можно будет обеспечить голубым топливом еще 18 населенных пунктов Некрасовского района. Кроме того, появление газопровода позволит перевести на природный газ с более дорогого мазута котельную станции Сахареж. Таким образом, затраты на отопление расположенного там лечебно-оздоровительного комплекса значительно снизятся.



Глава района Николай Золотников также поздравил жителей и поблагодарил руководство области за оказанное содействие.



– Нет сомнений в том, что реализация этого проекта даст новый толчок развитию всей территории, – сказал на торжественной церемонии Николай Золотников. – Спасибо большое вам, Дмитрий Юрьевич, за то, что помогли воплотить эти планы в жизнь.



Дмитрий Миронов открыл клапан на газовой трубе. В Бурмакино сегодня приехали жители других сел и деревень, которых коснулось это долгожданное событие. Они также сказали слова благодарности руководству области.



– В нашем селе проживают около тысячи человек. Есть амбулатория, школа, детский сад, – сказала жительница Никольского Альбина Коптелова. – Раньше все отапливала мазутная котельная. Прихода газа мы ждали очень долго и надеемся, что теперь наша жизнь изменится в лучшую сторону.



Дмитрий Миронов, в свою очередь, поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве газопровода, а также руководство «Газпрома». Он напомнил, что между Правительством Ярославской области и компанией произошла перезагрузка отношений. В ближайшие пять лет на территории региона будет развернута масштабная программа газификации. Общий объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Будет построено больше 500 километров новых газовых сетей.



Справка



На сегодняшний день в Некрасовском районе газифицировано 37 населенных пунктов с охватом населения 15069 человек. За 2010 – 2015 годы введено в эксплуатацию более 17 километров газовых сетей. В настоящее время завершено строительство газопровода такой же протяженностью. Работы велись в рамках ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011 – 2016 годы» в 2015 – 2017 годах.