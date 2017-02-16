​15 февраля в рамках рабочей поездки в Некрасовский район врио губернатора Дмитрий Миронов посетил село Вятское. Глава региона побывал в музее печатного дела, в музее «Детский мир», на выставке работ Ариадны Соколовой, посмотрел кукольный спектакль детской театральной студии.



В завершение визита глава региона в храме Вос­кресения Христова встретился с его настоятелем отцом Иоанном. Храм был построен в конце XVIII века на крестьянской земле на средства прихожан и с тех пор не закрывался. В 1929 году было принято решение снести церковь, однако сельчане ее отстояли.



– Сегодня Вятское – яркий и успешный пример возрождения старинного села с богатейшей историей. Оно занимает лидирующее место в Ассоциации самых красивых деревень России, – отметил Дмитрий Миронов. – На примере Вятского мы видим, что создание успешных туристических брендов имеет серьезный экономический эффект. По сути, этот историко-культурный комплекс стал главным пред­приятием для села. Он обеспечивает стабильные рабочие места местным жителям.