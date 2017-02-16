​16 февраля глава региона Дмитрий Миронов и председатель Правительства Дмитрий Степаненко приняли участие в расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Врио губернатора поблагодарил сотрудников ведомства за их вклад в решение повседневных задач региона.



– Люди вовремя получают зарплаты, пенсии, стипендии, пособия в том числе и благодаря вашей эффективной работе, так как в бюджет региона своевременно, в полном объеме направляются запланированные средства, – отметил Дмитрий Миронов. – Важно, что поступления налоговых платежей в бюджеты разного уровня в последние годы растут. Уверен, ваш высокий профессионализм позволит и дальше решать многие повседневные задачи.



Кроме того, Дмитрий Миронов призвал сотрудников управления Федеральной налоговой службы региона усилить работу по взысканию задолженностей по транспортному налогу, в том числе с участием службы судебных приставов. Среди актуальных вопросов он также обозначил деятельность по пополнению местных бюджетов за счет земельного налога и налога на имущество физических лиц.



На коллегии было озвучено, что наиболее динамичным налогом, отражающим состояние экономики региона, является налог на прибыль. В 2016 году его поступление в областной бюджет увеличилось более чем на два с половиной миллиарда рублей. Рост достигнут в основном за счет прибыли банков. Однако актуальной остается проблема ухода от уплаты налогов. По словам главы региона, в этой сфере Правительству области необходима помощь налоговых органов.



– Считаю, что нам с вами следует продолжить совершенствование регионального налогового законодательства. В частности, рассмотреть возможность использования опыта некоторых регионов, которые перешли на налогообложение торговых и офисных центров исходя из кадастровой стоимости, – сказал Дмитрий Миронов.



Он отметил, что в ходе подготовки регионального закона необходимо будет проанализировать предстоящие платежи по каждому объекту недвижимости, проработать варианты поддержки субъектов малого предпринимательства, установить оптимальные ставки налога и обеспечить полноту вовлечения в налоговый оборот хозяйствующих субъектов.