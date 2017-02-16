​27 и 28 февраля в Ярославе пройдет первый форум активных граждан «Сообщество» в 2017 году. В нем примут участие более 1000 гражданских активистов и представителей НКО из всех регионов Центрального федерального округа. В рамках форума запланированы дискуссии и дебаты. Кроме того, состоится неформальная встреча с секретарем Общественной палаты РФ Александром Бречаловым.



В первый день для участников форума запланированы мастер-классы, слушания и дискуссии на темы: «Как поддерживать социальные инициативы в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса», «Что нужно сделать НКО, чтобы стать поставщиком социальных услуг» и другие.



На второй день представители НКО узнают, как вовлекать местные сообщества в решение городских проблем, как искать финансирование и эффективно его распределять, как продвигать себя в Интернете. Для представителей органов власти запланированы дискуссии на тему преимуществ сотрудничества с НКО, принципов и форматов взаимодействия. С журналистами из районных изданий будут работать федеральные эксперты, также для СМИ организаторы готовят интерактивный формат для работы с текстами.



По итогам мероприятий представители бизнеса, власти и СМИ предложат НКО модели сотрудничества, по которым будут заключены соглашения – всего около ста. Планируется, что в результате такого взаимодействия появятся конкретные социальные проекты, лучшие из которых презентуют 2 – 3 ноября на итоговом форуме в Москве.



Справка



Проект «Сообщество» – это основной продукт Общественной палаты РФ этого созыва. Он включает в себя не только форумную кампанию, это еще и Университет ОП РФ, а также премия «Я – гражданин», которые выявили тысячи активистов по всей стране.



Регистрация на форум открыта: http://форумсообщество.рф/ярославль.