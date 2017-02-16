​Сегодня в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике состоялась презентация каталога «Ярославские усадьбы», изданного Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.



– Созданию этой книги предшествовала огромная исследовательская работа. Очень приятно, что в ней приняли участие наши краеведы, – отметил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. – Каталог «Ярославские усадьбы» также может использоваться в качестве учебного пособия в образовательных учреждениях.



В книге – истории более чем трехсот сохранившихся усадеб. Есть информация об их бывших владельцах, об архитекторах, художниках и создателях парков и ландшафтов. Для удобства адреса старинных имений распределены по районам и перечислены в алфавитном порядке. Кроме того, в каталоге, который можно использовать и как путеводитель, отмечено современное состояние построек. Объем издания – 208 страниц. В нем около 300 цветных иллюстраций и географическая карта с расположением усадебных объектов.



Каталог «Ярославские усадьбы» создан в рамках седьмого этапа большого многолетнего общероссийского проекта «Усадебное наследие России. XXI век». Ранее были обследованы Московская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская и Владимирская области. В течение 15 лет эту работу проводило некоммерческое партнерство «Русская усадьба». В 2015 году был получен грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства для проведения научно-практического мониторинга ярославского усадебного наследия. В 2016 году новое руководство института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева возглавило работу по завершению этапа по Ярославской области.



– Издание каталога «Ярославские усадьбы» – это первый шаг к восстановлению памятников культурного наследия. Во многом этому помогли поддержка региональной власти и ярославские краеведы, которые искренне желали разобраться, каково реальное состояние памятников, – подчеркнул директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Арсений Миронов.



Сегодня экземпляры этого уникального каталога были отправлены в библиотеки региона. Также в рамках презентации состоялась торжественная передача эстафеты проведения научно-практического мониторинга усадебного наследия европейской части России представителю сферы охраны памятников Тверской области.