|16 февраля в клубе Ярославского высшего военного училища ПВО прошло празднование 90-летия со дня создания ДОСААФ. В мероприятии приняли участие ветераны, общественные деятели, офицеры и курсанты. Среди почетных гостей были председатель ярославской Общественной палаты Сергей Березкин и директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.
ДОСААФ было основано в 1927 году. Оно занимается патриотическим воспитанием молодежи. В 1969 году появилось отделение в Ярославской области, которое существует как две школы – техническая и автомобильная.
– Наверно, нет более могучей и авторитетной общественной организации в России, чем ДОСААФ. Каждый из нас хорошо знает, какой вклад внесло оно в обороноспособность нашего государства, в воспитание и военную подготовку молодежи. У ДОСААФ славное прошлое, замечательное настоящее и блестящее будущее, – сказал Сергей Березкин. – Ярославская земля сегодня стала родиной движения юнармейцев, ведь именно у нас были даны их первые клятвы. Я убежден, что такая огромная работа будет приносить все новые и новые результаты.
Сергей Березкин передал поздравления от врио губернатора Дмитрия Миронова председателю ярославского отделения ДОСААФ России генерал-майору Сергею Дерепко.
На торжественном мероприятии 15 воспитанников Ярославского кадетского колледжа дали клятву и вступили в ряды юнармейцев.
Празднование завершилось концертом патриотической песни.
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