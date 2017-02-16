​В понедельник на оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миронов сообщил, что результатом переговоров с «Газпромом» стало возобновление программы газификации Ярославской области. Уже в нынешнем году компания собирается вложить в этот процесс 914 миллионов рублей.



Особую радость эта информация вызвала у жителей Брейтовского района. Сегодня их район единственный в области не подключен к магистральному газопроводу. С просьбой решить эту проблему общественность обратилась к Дмитрию Миронову в декабре во время его рабочей поездки по району. И результат не заставил себя ждать.



Уже достигнута договоренность о том, что в 2017 – 2018 годах будут завершены проектно-монтажные работы на газопроводе, и в 2019 году в Брейтовский район придет голубое топливо. А в 2021-м согласно плану будет завершена газификация всего района.



– Брейтовский район не газифицирован вообще, хотя нуждается в эффективном и недорогом топливе не меньше других муниципальных образований. Поэтому такой радостной для брейтовчан стала новость о строительстве сразу трех межпоселковых газопроводов, которые обеспечат газом Брейтово, Горелово, Покровское-на-Сити, Ульяниху, Прозорово, Сутку и многие другие деревни и села, – сообщил глава администрации Брейтовского МР Андрей Перов. – Это не только сделает жизнь тысяч семей лучше, комфортнее, но и повысит инвестиционную привлекательность наших территорий. А привлечение инвесторов чрезвычайно важно для поступательного развития района, в первую очередь таких сфер, как аграрный сектор, лесопереработка и туризм.