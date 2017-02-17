​Уважаемые сотрудники и ветераны транспортной полиции!



Поздравляю вас с 98-й годовщиной образования органов внутренних дел на транспорте!



На вас возложены сложные и ответственные задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности наших граждан. Эта работа требует высокого профессионализма, отваги, способности к самопожертвованию.



Изо дня в день, рискуя собственной жизнью, вы пресекаете преступления на земле и в воздухе, ставите заслон на пути хищений, незаконного оборота наркотиков, предотвращаете террористические угрозы. Спасибо вам за мужество и верность служебному долгу!



Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, здоровья и семейного счастья! Берегите себя и своих близких!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов