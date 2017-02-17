​Уважаемые сотрудники  и ветераны транспортной полиции!

Поздравляю вас с 98-й годовщиной образования органов внутренних дел на транспорте! 

На вас возложены сложные и ответственные задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности наших граждан. Эта работа требует высокого профессионализма, отваги, способности к самопожертвованию.

Изо дня в день, рискуя собственной  жизнью,  вы пресекаете преступления на земле и в воздухе, ставите  заслон на пути хищений, незаконного оборота наркотиков, предотвращаете террористические угрозы. Спасибо вам за мужество и верность служебному долгу!

Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, здоровья и семейного счастья! Берегите себя и своих близких!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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