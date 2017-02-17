16 февраля в Правительстве региона состоялось заседание областного штаба в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных образований по вопросам прохождения отопительного периода 2016 – 2017 годов.



Как отметил руководитель штаба заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, отопительный период на территории Ярославской области проходит в штатном режиме, серьезных нарушений в обеспечении тепло-, энергоснабжением жилищного фонда и объектов социальной сферы не зафиксировано, а технологические нарушения устранялись оперативно. Общее количество зарегистрированных отключений снизилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В связи с составленным планом газификации области и по поручению главы региона руководители муниципальных районов и городских округов должны сформировать межведомственные группы, штабы по решению вопросов погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с включением в состав представителей прокуратуры, правоохранительных и финансовых органов, общественности.



– Главы несут ответственность за погашение долгов в своих муниципальных образованиях, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Штабы должны вести активную работу с предприятиями и организациями в своих районах для того, чтобы долги гасились своевременно и в полном объеме. Также прошу представить в департамент график заседаний с частотой не реже одного раза в месяц с обязательным отчетом в виде полноценного и подробного протокола проведенных совещаний.



По поручению заместителя председателя Правительства главы муниципальных образований, которые не выполняют планы по погашению долгов за газ, будут вызываться на заседания Правительства области.



– Теперь на каждом заседании открытого Правительства дважды в месяц мы будем отдельным пунктом повестки заслушивать доклады руководителей трех муниципальных образований, находящихся в так называемом списке отстающих, – предупредил Виталий Ткаченко. – Пускай объясняют, как они собираются исправлять сложившуюся ситуацию и как вообще смогли довести до такого.



По-прежнему острой остается тема погашения задолженности за природный газ и электрическую энергию по учреждениям, финансируемым из местного бюджета.



Ситуация в некоторых районах области продолжает вызывать опасения у Правительства.



– Задолженность Угличского муниципального района за электроэнергию по учреждениям образования на сегодняшний день составляет уже более 38 миллионов рублей – это практически годовой объем потребления. Уровень оплаты, в свою очередь, менее 10 процентов, – отметил Виталий Ткаченко. – Абсолютно недопустимое отношение. Необходимо кардинально менять подход к платежной дисциплине.



Также на совещании выступила с докладом директор департамента государственного жилищного надзора – главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова, которая предложила включить в систему рейтингования муниципальных районов качественное и быстрое устранение нарушений, выявляемых после обращений населения.



– С начала отопительного периода в департамент поступило порядка 4000 обращений граждан по вопросу предоставления коммунальной услуги отопления ненадлежащего качества и неудовлетворительного содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах, – сообщила главный инспектор. – По поступившим обращениям проведены проверки, выдано более 700 предписаний об устранении нарушений законодательства. По результатам проверок в отношении организаций, допустивших нарушения, и их должностных лиц возбуждено более 1500 административных дел, в том числе за невыполнение предписаний Госжилнадзора.