​Прокладка трассы межпоселковых газопроводов Семибратово – Татищев Погост – Марково и Петровское – Коленово – Караш – Итларь в Ростовском муниципальном районе стала возможной благодаря возобновлению программы газификации в Ярославской области. Запустить ее позволила перезагрузка отношений с «Газпромом», произошедшая по результатам переговоров врио губернатора Дмитрия Миронова с руководством компании.



– Запуск программы газификации – это начало нового этапа в жизни людей, новые планы и надежды на возрождение российской глубинки, – уверен глава администрации Ростовского МР Владимир Гончаров. – В нашем районе, например, немало населенных пунктов остаются негазифицированными. В основном, конечно, это сельские поселения, а ведь на селе жизнь намного тяжелее и хлопотнее, чем в городе. Поэтому для селян газ в домах – это не просто жизнь в ином качестве, это большой шаг в сторону цивилизации. Для сельскохозяйственных производителей, для предприятий это возможность развития, получения новых инвестиций, наращивания производственных показателей. Сегодня село газифицировано не более чем на 30 процентов, и здесь предстоит большая работа.



Владимир Гончаров отметил, что руководство района делает все возможное для того, чтобы проекты по газификации были реализованы, но ни районного, ни регионального бюджета для этого недостаточно.



– Именно поэтому так важно то, что сейчас предпринимает руководство области и лично врио губернатора Дмитрий Миронов для максимального освоения программы синхронизации с «Газпромом», – сказал Владимир Гончаров. – Благодаря грамотной политике региональной власти будет завершено то, на что уже были потрачены деньги в части подготовки проектно-сметной документации, начальных работ.