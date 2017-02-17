​Программа газификации Ярославской области, запущенная в результате успешных переговоров врио губернатора Дмитрия Миронова с руководством компании «Газпром», позволит не только сделать жизнь людей более комфортной, повысить инвестиционную привлекательность территорий и дать толчок к развитию существующих производств. Она также поможет более эффективно расходовать средства муниципальных бюджетов. Так считает глава Переславского МР Владимир Денисюк.



– Газификация очень важна и значима для нашего района, – отметил он. – Ее проведение повысит качество жизни переславцев, обеспечит котельные более экономичным, надежным и экологичным топливом и при этом позволит экономить бюджетные средства.



Владимир Денисюк рассказал, что в ближайшие годы в Переславском районе предстоит построить свыше 26 километров газораспределительных сетей. Межпоселковый газопровод пройдет через два десятка населенных пунктов. Уже в этом году продолжится газификация села Купанского: котельная будет переведена на газ, что сделает ее работу более стабильной, в домах сельчан станет комфортнее.



Не менее важен межпоселковый газопровод на село Рязанцево, который обеспечит дешевым современным топливом не только частные домовладения, но и объекты социальной сферы, сельхозпредприятия.



– Далее мы рассчитываем приступить к газификации сел Берендеево и Новое, – поделился планами Владимир Денисюк. – Проектно-сметная документация уже готова. Переславцы благодарны врио губернатора Дмитрию Миронову и председателю Правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко за то, что они добились перезагрузки взаимоотношений Ярославской области с «Газпромом» и продолжения масштабной газификации наших территорий.