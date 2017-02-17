​С начала года инспекция административно-технического надзора Ярославской области выявила более 400 правонарушений. Около трети из них – в сфере благоустройства.



В том числе зафиксировано 60 случаев неудовлетворительной уборки проезжей части и тротуаров, 37 – ненадлежащего содержания мусорных контейнерных площадок, 14 нарушений правил благоустройства у нестационарных павильонов.



К административной ответственности инспекторами адмтехнадзора привлечено 328 юридических и физических лиц на сумму более чем 540 тысяч рублей.



– Одна из основных наших задач сегодня – наведение порядка в сфере благоустройства, – подчеркнул начальник инспекции административно-технического надзора Сергей Кайгородов. – Создание комфортных условий проживания для жителей области, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий требуют комплекса мероприятий, в том числе и в сфере надзора.



Справка



Согласно постановлению Правительства ЯО №1263-п от 30.11.2016 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 19.03.2012 №205-п» с 9 декабря 2016 года инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области переименована в инспекцию административно-технического надзора Ярославской области и с 1 января 2017-го наделена дополнительными функциями государственного надзора за безопасностью аттракционов на территории Ярославской области и государственного контроля в сфере благоустройства.