​Газификация 663 домовладений, в числе которых 507 индивидуальных и 33 многоквартирных дома, 20 объектов социальной сферы, перевод на более экономичный вид топлива двух угольных котельных – такие перспективы открывает перед Рыбинским муниципальным районом новая программа газификации Ярославской области.



Ее запуск стал результатом переговоров с руководством «Газпрома», которые провел врио губернатора Дмитрий Миронов, и активного участия в перезагрузке отношений с компанией членов Правительства региона.



– Возобновление реализации на территории Ярославской области инвестиционных проектов «Газпрома», произошедшее благодаря усилиям регионального Правительства, дает возможность провести газификацию Покровского сельского поселения – одной из динамично развивающихся территорий Рыбинского района, – сообщила глава Рыбинского МР Татьяна Смирнова. – Прокладка межпоселкового газопровода ГРС-3 г. Рыбинска – санаторий «Черная речка» – с. Охотино Мышкинского района означает, что голубое топливо станет доступным для таких крупных сел, как Покров, Николо-Корма, Никольское, для более десятка деревень. Мы хорошо понимаем, что газификация села не просто технический, инфраструктурный процесс. Это развитие производства, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение качества жизни наших граждан. Событие социально-экономического и политического значения.