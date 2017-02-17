​17 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 98-й годовщине со дня образования органов внутренних дел на транспорте. Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.



– На вас возложена важная социальная миссия по обеспечению безопасности на стратегических объектах Ярославской и Владимирской областей. Благодаря вашему опыту и профессионализму удается сохранять стабильно спокойную обстановку на железнодорожных вокзалах, в наземном, воздушном и водном транспорте. Безусловно, это показатель профессиональной работы транспортной полиции, – сказал Дмитрий Миронов.



Глава региона отметил, что текущий год – юбилейный для туристического маршрута Золотое кольцо России, столицей которого официально является Ярославль. В связи с этим регион ждет много гостей. Дмитрий Миронов подчеркнул, что общая задача – сделать пребывание в Ярославской области комфортным и безопасным.лава региона отметил, что текущий год – юбилейный для туристического маршрута Золотое кольцо России, столицей которого официально является Ярославль. В связи с этим регион ждет много гостей. Дмитрий Миронов подчеркнул, что общая задача – сделать пребывание в Ярославской области комфортным и безопасным.



Также врио губернатора акцентировал внимание сотрудников УВДТ на важности продолжения работы по выявлению и пресечению фактов незаконной наркоторговли и преступлений в сфере грузовых перевозок.