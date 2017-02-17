​Возобновление газификации Ярославской области, произошедшее после удачных переговоров врио губернатора Дмитрия Миронова с руководством компании «Газпром», с большой радостью встречено во всех муниципальных районах. Даже в Ярославском, уровень обеспеченности которого голубым топливом значительно выше, чем других сельских территорий, и составляет 78%.



– Курбская сторона нашего района до сих пор остается без газа. Еще в советские годы прорабатывалась возможность прокладки туда межпоселкового газопровода со стороны Тутаевского района либо деревни Боровой Ярославского, но эти планы так и не осуществились, – рассказала глава района Татьяна Хохлова. – Последние два десятка лет жители Курбского поселения все настойчивее обращались в администрацию района с просьбами решить этот важнейший вопрос, но муниципальный бюджет средствами для этого не располагает. И только теперь благодаря системной работе Правительства области и лично главы региона Дмитрия Миронова по выстраиванию конструктивного диалога с «Газпромом» мечты наших селян о недорогом и надежном топливе сбываются.



Новый межпоселковый газопровод пройдет через деревни и села, в которых проживают более 6 тысяч человек. Он обеспечит газом жителей Козьмодемьянска, Курбы, Иванищева и других населенных пунктов. После перевода на газ котельных сократятся расходы муниципального бюджета на теплоснабжение социальных объектов. Органы местного самоуправления смогут больше средств направлять на другие цели: ремонт дорог, освещение улиц, помощь семьям с детьми, пожилым людям и другим нуждающимся в социальной поддержке слоям населения.