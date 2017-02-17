​36 юных дарований из Ярославской области примут участие в XVI Всероссийских молодежных Дельфийских играх, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге.



– Участие в творческом проекте такого масштаба имеет важное значение для нашего региона, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Дельфийские игры – это реальная возможность для ярославских ребят, в том числе из муниципальных районов, из глубинки, показать себя на российском уровне, продемонстрировать мастерство и личностные качества в условиях серьезной конкурентной борьбы. Можно получить хороший опыт, познакомиться с единомышленниками, узнать мнение авторитетных специалистов всероссийского и международного уровня.



Прослушивания претендентов в ярославскую команду проходили 27 января и 6 февраля на площадках дворца культуры «Нефтяник» и Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова. На играх ярославцы будут выступать в семи номинациях: «Академическое пение», «Фортепиано», «Скрипка», «Баян/аккордеон», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Изобразительное искусство», «Художественное чтение».



Студент Ярославского музыкального училища Глеб Саблев второй раз будет защищать на Всероссийских Дельфийских играх честь нашего региона. В прошлом году он завоевал бронзовую медаль в номинации «Баян/аккордеон». Жюри отметило высокий исполнительский уровень его выступления, яркий артистизм.



Также не первый раз становится участником Дельфийских игр хореографический ансамбль «Улыбка» дворца культуры «Нефтяник». В 2015 году коллектив стал обладателем бронзовой медали в номинации «Народный танец».



Ежегодно высокий уровень мастерства демонстрируют учащиеся Ярославского художественного училища. Ранее Артемий Шапоренко завоевал золотую медаль в номинации «Изобразительное искусство». В этом году на молодежные Дельфийские игры поедет Любовь Жихарева.



Студентка музыкального училища имени Собинова Дарья Козлова также вошла в команду участников Всероссийских Дельфийских игр.



– Конечно, я очень волнуюсь. Ведь на Дельфийских играх большая конкуренция, и я чувствую большую ответственность. Для меня игры – это первый серьезный шаг в моей профессиональной деятельности, – поделилась Дарья.



Справка



Дельфийские игры – это масштабные соревнования молодых профессионалов в области искусств, где юные дарования демонстрируют мастерство в разнообразных номинациях в сфере искусства и культуры, реализовывая творческие идеи и проекты, и расширяют горизонты мира, дружбы и творчества.



Организацию и проведение игр осуществляют Национальный Дельфийский совет России, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при поддержке Государственного Российского дома народного творчества. Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.



Ежегодно Дельфийские игры собирают в финале более 2000 юных талантов в возрасте от 10 до 25 лет из 70 регионов России по 47 номинациям народного, классического и современного видов искусств. К участникам предъявляются очень серьезные профессиональные требования.



Ярославская команда участвует в молодежных Дельфийских играх с 2009 года и входит в десятку сильнейших в официальном командном первенстве среди 80 субъектов России.