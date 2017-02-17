​17 февраля члены избирательной комиссии Ярославской области абсолютным большинством проголосовали за утверждение Олега Захарова на пост председателя. Его кандидатуру представил глава региона Дмитрий Миронов. В речи, с которой он обратился к присутствующим, врио губернатора охарактеризовал одобренного ЦИК кандидата как специалиста с высокими компетенциями.



– Олег Юрьевич имеет опыт работы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, награжден ведомственными наградами Российской академии наук, Минобрнауки России и Центризбиркома. Отмечен благодарственным письмом Президента страны Владимира Путина, – сказал Дмитрий Миронов. – Он профессиональный юрист, неоднократно участвовавший в федеральных и региональных избирательных кампаниях.



Врио губернатора также отметил, что впереди ответственная кампания. 10 сентября, в единый день голосования, жителям Ярославской области предстоит избирать губернатора, пройдут выборы в ряде муниципалитетов. В следующем году граждане примут участие в главных выборах страны – президентских.



– Вам предстоит обеспечить условия для честной и конкурентной борьбы представителей разных политических сил, для того, чтобы жители нашей области могли реализовать свое волеизъявление, – сказал Дмитрий Миронов членам избиркома. – Уверен, вы справитесь со всеми задачами, и итоги голосования будут признаны объективными и легитимными подавляющим большинством его участников и наблюдателей, а самое главное – обществом. Процедура выборов в Ярославской области должна пройти безупречно, честно, открыто и прозрачно.



Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко, принявший участие в заседании ярославского облизбиркома, подчеркнул, что основная задача, которая стоит перед новым руководителем комиссии, заключается в проведении легитимного, честного выборного процесса. Для этого, по его словам, необходимо будет решить ряд вопросов. Прежде всего потребуется привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Необходимо принять поправки в областной закон, разработать ряд нормативных актов, касающихся проведения выборов губернатора и выборов в муниципалитет.



– Также, учитывая активное внедрение новых технологий, требуется организация учебного процесса для членов избирательных комиссий всех уровней, территориальных, участковых в том числе, – добавил Евгений Шевченко. – Речь идет о размещении на протоколах так называемых QR-кодов. Во-первых, это позволит моментально считывать с документа информацию при помощи обычного смартфона, и любой член избирательной комиссии или наблюдатель сможет посмотреть и проконтролировать введение данных. Это полностью исключает возможность каких-либо махинаций. Немаловажно, что внедрение системы не только эффективно, но и малозатратно.



Олег Захаров поблагодарил врио губернатора Ярославской области и членов комиссии за оказанное доверие.



– Все те задачи, которые уже озвучены и которые только предстоит сформулировать, я выполню с честью, – сказал Олег Захаров. – Чтобы все участники выборного процесса понимали, как работает избирательная система, доверяли ей, самой процедуре и, главное, конечному результату.