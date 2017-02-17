​17 февраля в поселке Некрасовское прошел традиционный матч памяти хоккейной команды «Локомотив». Участие в игре приняли врио губернатора Дмитрий Миронов, который выступил под номером 76, ветераны хоккея Андрей Коваленко, Андрей Марков, Владимир Самылин, Алексей Горшков, Денис Гребешков, Евгений Фокин, Евгений Сапожков, директор департамента АПК и потребительского рынка Александр Кошлаков. За ледовыми баталиями наблюдали школьники, взрослые жители поселка, а также родственники погибших хоккеистов.



– Большое спасибо за приглашение участвовать в игре, – сказал Дмитрий Миронов. – Для меня это большая ответственность. Погибшие ребята регулярно проводили мастер-классы для детей, и я очень рад, что эта традиция продолжена. Это настоящий праздник спорта, и нам нужно как можно чаще устраивать такие мероприятия.



На матч главу региона во время его встречи с общественностью Некрасовского района пригласил отец погибшего хоккеиста Александра Галимова – Саитгерей. Сегодня мать спортсмена Елена поблагодарила Дмитрия Миронова за то, что он принял приглашение.



– Мы каждый год собираемся здесь, чтобы почтить память ребят. Спасибо игрокам, что берегут эту традицию, – сказала она. – Раньше никто из руководства области к нам не приезжал. Некрасовским юным спортсменам необходим хороший крытый каток, и мы надеемся, что вы поможете нам со строительством в поселке современного многофункционального центра.



Дмитрий Миронов пообещал поддержку в решении этого вопроса.



Мастер-классы по хоккею с шайбой действующие и бывшие игроки команды «Локомотив» проводят для некрасовских ребят с 2008 года. В первом принимали участие Андрей Коваленко, Александр Галимов, Евгений Сапожков. Затем в процесс включились Иван Непряев, Денис Гребешков, Игорь Королев, Андрей Малков и другие хоккеисты. Мероприятие стало доброй традицией.



В 2012 году, после трагической гибели «Локомотива», ее решено было сохранить и приглашать на проведение мастер-классов игроков возрожденной команды, ветеранов клуба и родителей погибших хоккеистов. В память о ребятах ежегодно в Некрасовском проходит матч памяти хоккейной команды «Локомотив».



В этом году на лед вышли команды ветеранов «Локомотива», за которую выступили Дмитрий Миронов и Александр Кошлаков, и НХК (Некрасовский хоккейный клуб). Игра закончилась со счетом 6:3.