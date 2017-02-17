|17 февраля в Ярославле на площади Труда открылась межрегиональная ярмарка товаропроизводителей. Около 50 предприятий Ярославской и соседних областей предлагают продукцию мясоперерабатывающих, молокоперерабатывающих производств и фермерских хозяйств жителям и гостям города.
– В преддверии масленичной недели мы приглашаем ярославцев на нашу ярмарку за качественными, свежими, натуральными продуктами питания, – сказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Цены на ярмарке демократичные, на 15 – 20 процентов ниже розничных. Здесь каждый сможет найти товары на свой вкус. В широком ассортименте представлена продукция из Ярославского, Угличского, Рыбинского, Ростовского, Пошехонского, Даниловского и других районов. Вся она прошла проверку Роспотребнадзора.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства области и мэрии Ярославля в целях реализации программы импортозамещения на территории региона и обеспечения доступности социально значимых продуктов питания для населения по низким ценам, а также для продвижения новых брендов местных сельхозпроизводителей.
В настоящее время местным предприятиям сложно вывести свою продукцию на полки крупных федеральных сетевых компаний из-за жестких требований, бонусов и условий поставки. Малые торговые форматы, такие как ярмарка, позволяют товаропроизводителям расширить рынки сбыта, увеличить объемы выпуска продукции.
Ярмарка продлится до 26 февраля. Часы работы: с 10 до 18.
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вчера, 17:00
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