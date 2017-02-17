​17 февраля в сквере на улице Андропова в Ярославле началась установка масленичных кукол. В этом году на традиционной выставке будет порядка 250 экспонатов.



– Сегодня в Ярославле открываются выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2017» и ярмарка ярославских товаропроизводителей на площади Труда. Эти мероприятия дают старт празднованию Масленицы, – сказала заместитель директора регионального департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Официальная программа гуляний открывается 19 февраля на Советской площади.



В этом году главной темой конкурса стало 50-летие туристического маршрута Золотое кольцо России. Свои работы представили жители разных районов Ярославской области. Среди участников – коллективы детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры.



Выставка будет работать в течение десяти дней. Итоги станут известны в конце праздничной недели. Затем масленичные куклы будут сожжены на большом праздничном костре 26 февраля в 17 часов в парке на острове Даманском.