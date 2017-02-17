​С 20 по 24 февраля на Советской площади Ярославля будут проходить мастер-классы по искусству приготовления блинов с дегустацией. Своими секретами с ярославцами и гостями Масленицы поделятся 18 ресторанов и кафе.



Разнообразное и обильное угощение всегда было основной составляющей Масленицы на Руси. Историки отмечают, что за праздники ярославские торговцы съестным делали такую выручку, какую не могли сделать в течение года. За одну неделю в городе съедались все зимние запасы. Но все-таки главным пунктом масленичного меню всегда были блины.



Бойкая торговля блинами шла на всех улицах города, в трактирах и ресторанах. Какие только рецепты блинов и блинных пирогов не предлагали рестораторы и трактирщики: блины с припеком, из гречневой, ржаной, овсяной, гороховой муки, блинчатые пироги. Начинки были самые разнообразные, но особенной популярностью пользовались грибы и рыба, и эти продукты каждый год росли в цене. Поэтому на Масленицу в Ярославль съезжались торговцы рыбой из самых разных мест. Также в городе устраивали специальные грибные ряды, где продавались соленые и сушеные грибы.



Блинные традиции сохранились и в наши дни. В этом году на главной площади Ярославля гости Главной Масленицы страны смогут научиться разным блинным премудростям и секретам. Например, как испечь настоящие кружевные блины или модные сегодня разноцветные – из разной муки, сытные – с зеленью и сыром, необычные – с шоколадной пастой и бананами, блины огромных размеров, с припеком и белым глинтвейном. Также будут мастер-классы по приготовлению блинных рулетов, пирогов и мешочков с разнообразными начинками. А кроме того, шеф-повара научат гостей делать шоколадные конфеты, люля-кебаб и безалкогольную медовуху.