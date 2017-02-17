​17 февраля в Рыбинском районе открылся двухдневный семинар, организованный Правительством Ярославской области для руководителей органов местного самоуправления. – Сегодня мы впервые собрались в таком формате. В семинаре принимают участие главы муниципальных образований и члены Правительства области. От нас с вами зависит, как в ближайшие годы будет развиваться наш регион, – отметил, открывая мероприятие, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко. – Мы поставили перед собой амбициозные задачи, которые решаем шаг за шагом. Наша основная цель – сделать так, чтобы изменения к лучшему почувствовали все жители региона. Первый день посвящен рабочему обсуждению основных стратегических направлений развития региона, над которыми предстоит работать в ближайшие годы. Каждый из заместителей председателя Правительства говорит о ключевых задачах своего блока, возможностях, которые сегодня есть у муниципальных районов. – Cеминар очень полезен. Мероприятие такого рода проводится впервые. Сегодня мы подробно говорим о методах взаимодействия с региональными органами власти, о программах в которых можно участвовать, намечаем пути совместной работы, – сказал глава Угличского МР Анатолий Курицин. – Безусловно, я буду применять полученные знания на практике для улучшения качества жизни людей в своем районе. Глава Рыбинска Денис Добряков добавил, что на семинаре была возможность задать важные текущие вопросы, которые регулярно возникают в работе. – Такой формат общения власти разных уровней очень продуктивен, – подчеркнул Денис Добряков, – он способствует эффективному и оперативному решению наших общих актуальных задач.



Во второй день семинара будет представлен губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе". Его обсуждение пройдет при участии главы региона Дмитрия Миронова. Предстоит рассмотрение финансовых аспектов, основных механизмов реализации проекта в муниципальных образованиях.