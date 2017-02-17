​18 февраля в центре лыжного спорта «Демино» врио губернатора Дмитрий Миронов провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению традиционного международного лыжного марафона «Worldloppet».



Перед совещанием глава региона вместе с председателем регионального Правительства Дмитрием Степаненко и организаторами марафона объехали на снегоходе трассу и лично оценили качество лыжни.



– Даже на промежуточном этапе, за две недели до старта гонки, мы видим, что трасса готова к соревнованиям на все 100 процентов и соответствует мировым стандартам, – отметил Дмитрий Миронов.



На настоящий момент регистрация участников прекращена, заявки уже подали более 2,5 тысяч человек. Среди них победительница Деминского лыжного марафона 2016 года Ольга Рочева, неоднократный призер чемпионатов России Сергей Турышев, Чемпион мира 2012 года среди гонщиков до 23 лет Рауль Шакирзянов, призер этапа Кубка мира, чемпион России Константин Главатских чемпион Сурдлимпийских игр 2007 и 2015 годов Владимир Майоров, чемпионка Сурдлимпийских игр 2007 года и серебряный победитель Сурдлимпийских игр 2015 года Любовь Мишарина и многие другие. Почетными гостями марафона станут олимпийские чемпионы Николай Зимятов и Александр Завьялов, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.



– В этом году у нас появился новый спонсор, – Государственная корпорация Ростех, – рассказал директор Деминского марафона Александр Игнатьев. – Это настоящий прорыв, фактически можно сказать, мероприятие вышло на новый уровень.



Также на заседании оргкомитета были подняты вопросы обеспечения безопасности. Глава региона обратил внимание на необходимость организации четкого взаимодействия сотрудников различных ведомств для решения этой задачи.



Обсудили и вопросы организации горячего питания для зрителей, проработки досуговой и развлекательной программ. В планах мероприятия – аттракционы, ярмарка, веселая гимнастика, танцевальные и спортивные номера, конкурс «Рыбинская заварУХА».



Не менее важна и тема организации транспортной доступности марафона.



– Давайте не будем забывать о том, что Дёминский марафон – важное событие не только спортивного календаря, но и туристического, – заметил Дмитрий Миронов. – Уже сейчас важно решить вопрос организованной доставки участников и зрителей.



Для удобства участников и болельщиков в дни проведения гонки от Ярославля и Рыбинска до Демино будут курсировать автобусы.



Экспресс Ярославль Главный – Демино ждет пассажиров с 7.00



Экспресс Соборная Площадь (Рыбинск) – Демино начнет работу в 9.30



Автобусы будут отправляться через каждые 15 минут, для удобства пассажиров на них установят специальные таблички с символикой марафона.



– Работа по подготовке Деминского лыжного марафона выходит на финальный рубеж. Необходимо сейчас довести все начатое до идеального состояния, не сбавлять темп, чтобы провести мероприятие на самом высоком уровне, – подытожил заседание оргкомитета глава региона.



Справка



Первый официальный Деминский марафон» состоялся 19 марта 2007 года. Всего на старт первого Деминского марафона вышли около 100 человек – больше, чем выходило прежде на неофициальные старты, но гораздо меньше, чем участников последующих марафонов.



В 2008 году Деминский марафон был включен в серию «RussiaLoppet», объединяющую 16 лучших российских лыжных марафонов, и по представлению Федерации лыжных гонок России утвержден в календаре FIS.



Деминский марафон 2010 года установил рекорд массовости (на старт вышли – 1099 человек, финишировали – 1021) и стал крупнейшим марафоном России. Это позволило попасть марафону под все формальные требования марафонов серии WorldLoppet. Летом 2010 года в адрес оргкомитета Дёминского марафона пришло уведомление о присвоении марафону статуса «кандидат» в Worldloppet



В 2013 году в нем участвовали более 2400 спортсменов из 27 стран мира. Это -абсолютный рекорд среди соревнований по лыжным гонкам, проводимых за последние 7 лет в России. Деминский марафон получил премию «Russian Event Awards» как «Лучший проект в области спорта в России в 2013 году»



По итогам сезонов 2015 и 2016 годов обосновался на высоком 7 месте из более чем 1500 лыжных марафонов на 5 континентах мира.