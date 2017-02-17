​19 февраля в Ярославле открылась неделя празднования Главной Масленицы страны. Начались праздничные мероприятия на Советской площади с традиционного парада Гвардейцев Государыни Масленицы. В число Гвардейцев отбираются люди, которые на протяжении многих лет активно участвуют в организации общероссийского фестиваля. Это представители бизнеса, органов законодательной власти и общественных объединений, волонтеры. Всего в отряде 20 человек: знаменная группа, барабанщик, гармонист и Старший Гвардеец.Знаковым событием праздника стала передача прав на весну от Деда Мороза – Сударыне Масленице, хозяйке праздника. После этого творческий коллектив Пошехонского муниципального района показал на сцене русский традиционный обряд с пробуждением медведя и угощением блинами гостей праздника.Ряженого медведя на сцене сменил настоящий мишка. Под руководством дрессировщика Игоря Машукова, он танцевал вальс, лезгинку, цыганский танец, играл с яркими обручами, показывал акробатические номера.Масленичная праздничная программа будет идти всю неделю. Для гостей организованы ярмарка с угощениями и мастер-классы по приготовлению блинов.



На Советской площади продолжат свою работу бесплатный ледовый каток и интерактивные площадки для детей и взрослых, в том числе кукольный балаган, карусель, деревянные лошадки ямщика Гаврилы. Как отмечают организаторы, каждый день Масленичной недели будет особенным, как того требует традиция. У каждого дня свое название («Встреча», «Заигрыши», «Лакомка», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки», «Широкий четверг», «Прощеное воскресенье»), своя тематика и ключевое событие. 24 февраля состоится катание на Масленичном поезде по Стрелке, 25 февраля – эстафета-рекорд «Дай Пять», 26 февраля – акция по изготовлению самого большого блинного пирога «Золотое Кольцо России», а также кулачные бои, ТехноМасленица, массовая лыжная эстафета, концерт группы «Дискотека Авария» и много других сюрпризов.– Сегодня Ярославская Масленица собрала много гостей, и мы рады, что праздник людям нравится. В год 50-летнего юбилея туристического маршрута «Золотое Кольцо России» празднование Главной Масленицы страны – особенно ответственное мероприятие. Оно объединяет эти два бренда и прочно связывает их с Ярославлем, – сказал заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.