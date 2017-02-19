​Уборка и благоустройство территорий, озеленение населенных пунктов, очистка родников и малых рек – вот далеко не полный перечень мероприятий Года экологии в Ярославской области. Его официальному открытию была посвящена пресс-конференция, которую 20 февраля провели заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов и директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов.



Одной из наиболее актуальных проблем не только областного, но и федерального значения было названо загрязнение Волги и ее крупных притоков. Эта река является основным источником водоснабжения населения – в Ярославской области на ней находятся водозаборы почти всех крупных городов.



– В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект, направленный на сохранение Волги и предотвращение ее дальнейшего загрязнения, – подчеркнул Роман Колесов. – Ярославская область принимает активное участие в этой работе, предлагает конкретные предложения по очистке реки.



Кроме того, было отмечено, что в преддверии Года экологии, в ноябре 2016 года, в регионе стартовал губернаторский проект «Сделаем Волгу чистой рекой!». В его рамках запланирована поэтапная модернизация всех очистных сооружений, расположенных по берегам реки на территории Ярославской области.



Еще одна актуальная для региона проблема связана с образованием и переработкой бытовых и промышленных отходов. Слабо развита инфраструктура вторичной переработки, а технологии не отвечают современным требованиям.



Наибольшую озабоченность властей вызывают полигоны для размещения твердых бытовых отходов.



– Только в 2015 году на объекты захоронения поступило 1,5 миллиона кубометров отходов. При этом значительная часть полигонов имеет высокую степень заполнения, и, следовательно, необходимо строительство новых площадок, – отметил Роман Колесов.



Он сообщил, что в первую очередь новые полигоны будут строить в Тутаевском и Пошехонском районах. Для их жителей этот вопрос настолько актуален, что они поднимали его на встречах с главой региона Дмитрием Мироновым, когда он приезжал с рабочим визитом. Также строительство полигона планируется в Переславском МР.



Также на пресс-конференции было отмечено, что особое внимание в Год экологии планируется уделить экологическому просвещению граждан, формированию экологической культуры.



– Проведем конкурс «Карусель экологических идей», в котором могут принять участие все жители региона. Уверен, вместе мы сможем сделать окружающую среду чище и комфортнее, – сказал Юрий Фирсов.