​Второй этап работ по реабилитации озера Неро начнется в 2018 году. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции, посвященной официальному открытию Года экологии в Ярославской области, заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



– Данный проект уникальный для России, и к его реализации мы должны подойти очень ответственно. В настоящее время готовится техническое задание для проведения мониторинга работ, выполненных в рамках первого этапа реабилитации озера Неро, и для исследования состояния водоема, – отметил Роман Колесов.



В рамках первого этапа проекта расчищены русла пяти рек, которые впадают в озеро Неро, а также выполнено строительство карт намыва.



Напомним, что вопрос о необходимости продолжения работ по реабилитации озера Неро был поднят во время встречи главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Ростовского района. Местные жители просили тогда врио губернатора лично контролировать ход этих работ.



На второй этап Министерство природных ресурсов и экологии РФ выделяет 82 миллиона рублей. За счет этих средств планируется увеличить проточность водоема, осуществить выемку донных отложений, реконструировать плотину на реке Вексе, провести другие мероприятия.



– В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подтвердили, что все необходимые финансовые средства, которые запланированы на проведение второго этапа реабилитации озера Неро, остаются за Ярославской областью, – пояснил директор департамента – главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Юрий Фирсов. – В этом году мы приступим к научно-исследовательской работе, ее можно проводить только в летне-осенний период. Планируем привлечь специалистов Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.