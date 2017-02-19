|Общественная палата Российской Федерации открывает широкую общественную дискуссию по вопросу развития волонтерского движения в стране. Первая площадка по сбору предложений будет организована на форуме «Сообщество», который пройдет в Ярославле 27 – 28 февраля.
К диалогу приглашены члены волонтерских организаций, эксперты в сфере НКО, представители органов власти. В числе организаторов также Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров.
На площадке форума впервые пройдут открытое заседание Федерального экспертного совета по развитию добровольчества и общественные слушания по снятию барьеров для развития волонтерского движения. Участники мероприятий обсудят план мероприятий по развитию волонтерского движения, совершенствование законодательства, а также содержание концепции развития добровольчества в социальной сфере до 2020 года.
Широкое обсуждение и сбор предложений от представителей волонтерских организаций и других профильных НКО проводятся в рамках исполнения поручения Президента, данного по итогам послания Федеральному Собранию Российской Федерации.
План развития волонтерского движения, включающий мероприятия по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой сфере и по разработке стандартов взаимодействия волонтеров с органами государственной власти Российской Федерации и организациями, ОП РФ должна представить 30 апреля.
Кроме форума «Сообщество» площадками для обсуждения также станут региональные общественные палаты – круглые столы пройдут в 85 регионах страны.
Справка
В Ярославе пройдет первый форум активных граждан «Сообщество» в 2017 году. Ожидается 1000 гражданских активистов и представителей НКО из всех регионов Центрального федерального округа.
Главное отличие форумов в 2017 году: бизнес, власть и СМИ предложат НКО модели сотрудничества, по которым будут заключены соглашения с участниками форума. Итогом станут конкретные социальные проекты. Лучшие из них презентуют 2 – 3 ноября на итоговом форуме в Москве.
Регистрация на форум открыта: http://форумсообщество.рф/ярославль.
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