​В Ярославской области начинается реализация нового губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Его основные направления 20 февраля обсуждались на оперативном совещании в Правительстве региона. Новый проект нацелен на решение актуальных проблем жителей региона. Суть его заключается в том, что люди сами активно участвуют в выборе объектов, которые будут благоустроены или отремонтированы в текущем году.



–Главный принцип нашей работы – это открытый диалог с людьми. Нам необходимо выстроить систему коммуникаций таким образом, чтобы был услышан голос каждого, - отметил Дмитрий Миронов. – Времени на раскачку нет. Необходимо составить грамотный, выверенный перечень объектов. Вовремя объявить конкурс, чтобы в мае начались работы, за лето мы все успели сделать, а в ноябре подвели итоги. Как доложил заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин, общая сумма финансирования проекта из федерального и областного бюджетов – более 650 миллионов рублей. Предусмотрено участие местных бюджетов в размере 5 процентов. Также вложить свои силы и средства в реализацию проектов смогут при желании жители региона, бизнес-структуры. – Мероприятия должны быть выбраны населением на собраниях и зафиксированы протоколами, в том числе видеозаписью, далее инициативные группы жителей вместе с администрациями муниципальных образований должны подготовить всю необходимую документацию. Отбор проектов будет проводить региональная конкурсная комиссия. Срок окончания приема заявок – 1 апреля. До 1 мая планируется полностью сформировать список мероприятий программы, – рассказал Илья Баланин. - Более половины финансирования – 387 миллионов рублей – пойдет на благоустройство дворовых территорий. В рамках проекта планируются различные виды работ: ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов.Также предусмотрены средства – около 35 миллионов рублей - на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры. Еще более 220 миллионов пойдет на поддержку местных инициатив.– Важно, чтобы люди увидели, что программа реализуется не на словах, а на деле. Каждое предложение от населения должно быть рассмотрено. Поэтому я лично возглавлю работу конкурсной комиссии, – подчеркнул Дмитрий Миронов.​