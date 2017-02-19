20 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов провел очередной личный прием граждан. В числе обратившихся к главе региона в этот день была Валентина Батова из села Петровского Переславского МР. В режиме видео-конференц-связи она озвучила просьбу о строительстве остановочного пункта на автомобильной дороге Нагорье – Берендеево в районе села, где она проживает.– Мы ждем автобуса прямо на трассе, но зачастую он не останавливается. Приходится идти два километра пешком до организованной остановки, – переживает Валентина Батова.Заложниками такой ситуации, по словам Валентины Батовой, оказываются около 7 тысяч жителей села.– Остановочный пункт должен быть построен, – дал поручение руководству департамента транспорта Дмитрий Миронов.И. о. директора департамента Евгений Ильичев в свою очередь отметил, что вопрос будет решен и остановку у села Петровского внесут в паспорта проходящих через нее автобусных маршрутов. Также там будет обустроено освещение, нанесена соответствующая дорожная разметка.Еще одно обращение касалось актуальной для региона темы газификации. Благодаря переговорам Дмитрия Миронова с руководством компании «Газпром» эта программа вновь запущена в Ярославской области.– Прошу помочь нам в газификации населенного пункта, – от имени жителей села Дерябино Угличского МР обратилась к Дмитрию Миронову Оксана Федорова. – Два года назад собрали деньги, заказали проект. Но время идет, ничего не сделано. Мы беспокоимся, что все средства потрачены зря.Глава региона запросил отчет о ситуации у директора департамента АПК и потребительского рынка Александра Кошлакова, который сообщил, что проект уже включен в ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014 – 2020 годы и региональную программу газификации. Сейчас идет согласование по финансированию работ с Министерством сельского хозяйства. До конца 2017 года вопрос с газификацией населенного пункта будет решен. Дмитрий Миронов поручил руководителям органов исполнительной власти активно взаимодействовать в решении вопроса с и. о. главы района Анатолием Курициным, а также обеспечить софинансирование работ.– Очень важно, что жители села сами проявили инициативу по подготовке проектно-сметной документации, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы должны поддерживать такие начинания, оказывать людям помощь.Всего за время работы Дмитрия Миронова в Ярославской области в региональную приемную по обращениям граждан обратилось около 6,9 тысяч человек. Большинство из них касалось вопросов ЖКХ, здравоохранения, и охраны окружающей среды.​