21 февраля глава региона Дмитрий Миронов посетил один из ведущих вузов области – Рыбинский государственный авиационно-технический университет. С визита в это образовательное учреждение, тесно связанное с историей российского авиадвигателестроения, началась программа рабочей поездки врио губернатора во второй по величине город области.



– История вашего университета неразрывно связана с достижениями советского и российского авиадвигателестроения, – отметил Дмитрий Миронов, приветствуя студентов и преподавателей. – Здесь готовят будущую российскую инженерную элиту авиационной, ракетно-космической, энергетической, информационной и оборонной промышленности. Выпускники вашего вуза успешно трудятся на многих предприятиях Ярославской области. В университете реализуется программа практикоориентированного образования. Эта модель дает возможность обеспечить промышленные предприятия региона высококлассными специалистами, имеющими кроме теоретических и профессиональные, практические компетенции.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что конкурентоспособность региональной экономики, возможность привлечения инвестиций напрямую зависят от уровня интеллектуального потенциала региональных кадров. Именно поэтому при подготовке программы социально-экономического развития Ярославской области образование определено одной из точек роста.



Глава региона вручил благодарственные письма доценту университета Александру Гурьянову и студенту Андрею Андрющенко.



Ректор вуза Валерий Полетаев поблагодарил Дмитрия Миронова за внимание к РГАТУ.



– Для нашего университета ваш визит – большая честь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, – сказал он.



После завершения торжественной части Дмитрий Миронов ответил на вопросы студентов. Спрашивали о существующих мерах поддержки молодых специалистов в приобретении жилья, о видах помощи малым городам в части развития инфраструктуры. Глава региона рассказал, что выпускники могут, в частности, воспользоваться программой «Молодая семья». Кроме того, заинтересованность в высококлассных сотрудниках, предоставление соответствующих условий должны быть и со стороны самих предприятий.



Также врио губернатора сообщил, что программе развития малых городов сейчас уделяется большое внимание.



– В регионе накопились серьезные проблемы, и их решение потребует времени, – заметил Дмитрий Миронов. – Основные акценты мы ставим сегодня на развитие дорожной инфраструктуры, газификации, водоснабжения. За счет средств дорожного фонда будут ремонтироваться улицы в малых городах. Здесь есть проблемы. Долгое время на региональных трассах только латали ямы. Сегодня мы усиливаем контроль за достоверностью сметной стоимости работ, организацией аукционов, а также создаем черный список недобросовестных подрядчиков.



Дмитрий Миронова подчеркнул, что в настоящее время решается вопрос повышения качества водоснабжения. Программа «Сделаем Волгу чистой рекой» получила поддержку на федеральном уровне. В 2018 году планируется запуск станции обезжелезивания на ряде водозаборов, начнется строительство современных очистных сооружений.



Серьезные шаги сделаны и в процессе газификации области. Заключено соглашение с «Газпромом» с общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей. Программа, как отметил глава региона, касается в первую очередь именно малых городов.



Студенты также интересовались у Дмитрия Миронова, чем ему самому запомнились студенческие годы и как он проводит свободное время. В завершение беседы Дмитрий Миронов пообещал проработать вопрос включения специальности «авиадвигателестроение» в число приоритетных с возможностью выплаты талантливым студентам дополнительной стипендии.



В РГАТУ для врио губернатора и членов регионального Правительства была организована небольшая экскурсия. Гости побывали в аудиториях и конструкторском цехе. Здесь студенты показали, как с помощью специальной программы создаются и впоследствии обрабатываются различные детали. Валерий Полетаев рассказал об истории создания университета, его приоритетных направлениях.



Справка



Дата образования РГАТУ – 25 мая 1955 года. В настоящее время в университете обучаются 6,5 тысячи студентов, работают 240 штатных преподавателей, в том числе 60 докторов наук и 138 кандидатов наук. Вуз осуществляет подготовку специалистов в области конструирования и производства авиационных двигателей, общего машиностроения, приборостроения, экономики и управления, социально-культурного сервиса и туризма, управления качеством, информационных технологий, программирования, вычислительной техники, энергообеспечения предприятий. Имеются тутаевский и гаврилов-ямский филиалы.



В 2014 году РГАТУ был включен в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс Е. Приоритетными направлениями развития университета являются научные исследования, технология и техника, используемые в производстве и эксплуатации авиационных и газовых силовых установок, энергетических машин, морских судов, аэрокосмических навигационных приборов, а также подготовка кадров, имеющих ключевые компетенции в аэрокосмических отраслях экономики.