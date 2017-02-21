​21 февраля в ДК имени Добрынина состоялся XIV фестиваль школьных хоров «Русская зима – 2017».

Участие в музыкальном состязании приняли 29 коллективов общеобразовательных школ, школ искусств, центров дополнительного образования. Каждый хор исполнил по две песни. По условиям фестиваля одно из произведений было связано с темой зимы, а второе – патриотическое.

Качество исполнения оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты и педагоги учреждений культуры, а также руководители известных хоровых коллективов Ярославской области.

– Хоровое пение уникальное и удивительное. Сегодня 29 учреждений представили свои коллективы и порадовали зрителей выступлениями, – сказала директор областного департамента образования Ирина Лобода. – В фестивале огромное количество номинаций, поэтому нет побежденных. Перед жюри поставлена задача выделить изюминку в каждом школьном хоре.

Как отметила депутат Ярославской областной Думы, председатель регионального отделения Российского движения школьников  Ольга Хитрова, фестиваль хоров «Русская зима» проходит в Ярославле ежегодно. Сначала в нем участвовало только несколько школ города, сейчас в соревновательный процесс включились муниципальные районы. Сегодня все участники получили сертификаты и сладкие призы.

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