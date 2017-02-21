21 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, которое прошло в Рыбинском городском общественно-культурном центре. На встречу были приглашены ветераны, участники боевых действий, военнослужащие, представители различных общественных объединений и организаций.



– Дорогие ветераны, военнослужащие, друзья! От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником – Днем защитника Отечества! – обратился к собравшимся глава региона. – Особые поздравления сегодня – уважаемым ветеранам. Вы по-прежнему в строю. Ветеранское движение является всенародным, оно успешно решает очень важные для страны задачи нравственного и патриотического воспитания молодежи и школьников – будущих воинов.



Дмитрий Миронов отметил воинский подвиг рыбинцев. 52 жителя Рыбинского района стали героями Советского Союза, шестеро – полными кавалерами ордена Славы. В годы войны рыбинские предприятия поставляли на фронт 125 видов военной продукции.



Также глава региона поблагодарил жителей города, исполнивших воинский долг в Афганистане и на Северном Кавказе, и тех, кто сегодня противостоит угрозе международного терроризма.



– Славные традиции Российской армии продолжает нынешнее поколение профессиональных кадровых военных. Благодаря реализации государственной политики поддержки и развития военно-промышленного комплекса страны Российская армия получила современное и мощное вооружение. Наши Вооруженные силы способны дать отпор агрессору в любой точке мира, – отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, нынешние защитники Родины – достойные преемники своих отцов и дедов.



Глава региона пожелал собравшимся здоровья, долголетия и благополучия и вручил памятные награды и благодарственные письма. В этот день были отмечены ветеран Великой Отечественной войны Александр Белов, почетный гражданин Рыбинска, начальник 4-го Центра связи специального назначения ФСО России Федор Мандрик, председатель рыбинского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Елена Карпова, директор Рыбинского кадетского корпуса Владимир Калагаев.



Особого подарка на праздничном вечере был удостоен Василий Воронцов. Участнику ВОВ, ветерану труда РФ завтра, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, исполняется 90 лет.После торжественной части гостей ждала праздничная концертная программа.



До начала торжественной церемонии Дмитрий Миронов поздравил полного кавалера ордена Славы Николая Дементьева. К 93-летнему ветерану глава региона приехал домой. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке, ветеран поделился своими фронтовыми воспоминаниями.