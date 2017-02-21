​21 февраля в Ярославле прошел очередной рейд по проверке качества уборки улиц и дорог. Работу возглавили начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов и руководитель отдела адмтехнадзора №1 Дмитрий Бурцев. В рейде также приняли участие представители территориальных администраций районов города.



– Главная задача инспекции административно-технического надзора – способствовать наведению порядка в сфере благоустройства, – подчеркнул Сергей Кайгородов. – В регионе должны быть обеспечены комфортные условия проживания. Санитарное и эстетическое состояние территорий необходимо улучшать.



Первым адресом в графике проверки стала территория на пересечении улиц Полиграфической и Салтыкова-Щедрина. Зафиксировано, что пешеходные зоны здесь опасны для жизни и здоровья граждан, поскольку никаких работ по уборке снега не проведено. Выданное ранее предписание инспекции подрядчик проигнорировал.



– Будем привлекать к административной ответственности, – сказал Сергей Кайгородов. – Размер штрафа – от 2 до 10 тысяч рублей для физических лиц и от 50 до 100 тысяч – для юридических. У данного подрядчика это правонарушение не первое, поэтому сумма штрафа будет максимальной.



С начала 2017 года инспекция административно-технического надзора Ярославской области, кроме надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, получила полномочия по контролю вопросов благоустройства на территории. Инспекторами уже выявлено 439 административных правонарушений: 298 – в секторе гостехнадзора и 141 – в сфере благоустройства. К административной ответственности на сумму 544950 рублей привлечено 328 юридических и физических лиц.



В ходе рейдов в Ярославской области зафиксировано 60 случаев неудовлетворительной уборки проезжей части, 37 – ненадлежащего содержания мусорных контейнерных площадок, 9 нарушений требований к проведению земляных работ. Также выявлено 14 фактов нарушения правил благоустройства у нестационарных павильонов и другие.