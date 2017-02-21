​Чем обусловлена необходимость создания Ярославского областного единого информационно-расчетного центра и каковы его основные задачи – ответы на эти вопросы дал сегодня во время встречи с общественностью Рыбинска врио губернатора Дмитрий Миронов.



Глава региона отметил, что тема внедрения ЯроблЕИРЦ – одна из самых обсуждаемых в последнее время. Однако информация, которая доносится до населения, не всегда является достоверной.



– Уже несколько недель в СМИ обсуждается тема создания областного единого информационно-расчетного центра. Некоторые источники навязывают жителям свою некомпетентную точку зрения. Подобной дезинформацией, в частности, занимаются коммерчески заинтересованные лица, – сказал Дмитрий Миронов. – Смотреть дальше за тем, как на счетах отдельных управляющих компаний оседают миллионы рублей, а через какое-то время эти компании удивительным образом банкротятся, мы больше не будем. Мы обязаны искоренить этот коррупционный механизм. И мы его искореним.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что создание ЕИРЦ – общефедеральный тренд. Половина субъектов РФ уже перешли на работу с едиными расчетными центрами, и это не сказалось на размере платы за коммунальные услуги. Единственные, по словам главы региона, на чьи доходы повлияет внедрение ЕИРЦ, – это управляющие компании. Они больше не смогут удерживать на своих счетах деньги жителей, предназначенные ресурсоснабжающим организациям, и распоряжаться ими, подчеркнул глава региона.