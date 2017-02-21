​Во вторник, 21 февраля, в региональном Правительстве состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области. Основным вопросом стал предстоящий весенний паводок. По прогнозам специалистов, снежная зима приведет к половодью.



По данным центра «Антистихия», снегозапасы превысили климатическую норму. Высота снежного покрова на большей части территории региона колеблется в пределах от 15 до 30 сантиметров. Граница мерзлого слоя почвы проходит на глубине 10 – 18 сантиметров. В связи с повышенными сбросами гидроузлов водохранилищ каскада наблюдается процесс размывания ледостава, а также вода на льду.



На сегодняшний день рассматриваются три сценария прохождения периода весеннего половодья. По неблагоприятному сценарию, в зону возможного подтопления могут попасть пять населенных пунктов, шесть участков автомобильных дорог и один низководный мост. Для оперативного реагирования в области разработан и согласован с МЧС России план действий всех экстренных служб региона, проводятся совместные тренировки.



Отметим, что 15 февраля в Красногорске состоялся всероссийский сбор представителей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем принимали участие представители администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Совета безопасности РФ, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ. Наш регион представлял заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



В ходе сбора участники обсудили единые подходы федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ при решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности. В Ярославской области за прошлый год ликвидированы две чрезвычайные ситуации, потушено 1704 техногенных пожара, на которых погибли 120 человек, травмированы 174 человека. Силами пожарно-спасательных подразделений при пожарах спасены 211 человек, при ликвидации последствий ДТП – 175 человек.



В связи с этим в рамках заседания были обсуждены вопросы подготовки к пожароопасному периоду, состояние противопожарного водоснабжения в регионе по итогам прошлого года и вопросы обеспечения безопасности на потенциально опасных объектах, расположенных в регионе.