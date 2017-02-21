​Вопрос строительства новой поликлиники в Зачеремушном районе Рыбинска был поднят сегодня на встрече Дмитрия Миронова с общественностью города. Жители поинтересовались, могут ли они рассчитывать на то, что четыре филиала, которые находятся по разным адресам, когда-нибудь будут объединены под одной крышей.



– Вопросы жизни и здоровья детей являются приоритетными для Правительства Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов. – Строительство поликлиники мы уже обсуждали. Новое здание необходимо. Его проектирование заложено в перспективный план развития здравоохранения Ярославской области на 2019 год.



Также жители Рыбинска интересовались перспективами строительства в городе других учреждений для детей, в частности, школ. Дмитрию Миронову сообщили, что в микрорайоне Слип, например, сразу четыре учебных заведения не отвечают современным требованиям: здания построены еще в 30-е годы прошлого столетия.



– Вопрос строительства таких социально значимых объектов, как школы, также очень важен, – отметил Дмитрий Миронов. – Что касается нового учебного заведения в Рыбинске, то, насколько мне известно, проектно-сметная документация уже подготовлена. В настоящее время она проходит соответствующую экспертизу. Небольшая заминка связана с техническими причинами. Но, уверен, все проблемы будут решены. Я возьму этот вопрос на контроль.