На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Рыбинска была поднята тема развития спорта в городе и районе. Один из вопросов касался строительства биатлонного центра в ЦЛС «Демино». Глава региона отметил, что эта тема обсуждалась во время прошедшего в минувшую субботу оргкомитета по организации Деминского марафона.



– В этом году мы получили федеральную субсидию в 50 миллионов рублей на строительство биатлонного центра, – сказал Дмитрий Миронов. – Это наш с вами огромный шаг в вопросе развития спорта и спортивного туризма в Ярославской области. Например, Деминский марафон – это единственные в России международные соревнования по лыжному спорту, которые собирают несколько тысяч человек. Поэтому нам очень важно развивать этот центр, и мы будем продолжать работу в данном направлении.



Еще один вопрос касался развития школы хоккея. Раньше тренеры «Локомотива» занимались с детьми в Рыбинске, однако сотрудничество с командой прекратилось.



– Можно ли как-то разобраться в этом вопросе и вернуть нам тренеров ХК «Локомотив»? – обратились к главе региона горожане.



– Сегодня первый матч «Локомотива» в плей-офф. Я обязательно буду на игре и увижусь с руководством клуба, – сказал Дмитрий Миронов. – Конечно, мы обсудим вашу просьбу.