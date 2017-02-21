​В ближайшие два года в Рыбинске пройдут работы по берегоукреплению Волги, а также будет благоустроен незавершенный участок набережной. Об этом врио губернатора Дмитрий Миронов сообщил 21 февраля на встрече с общественностью города.



– О том, что участок от обелиска до дворца спорта «Полет» нуждается в благоустройстве, мне известно. Мне говорила об этом Валентина Владимировна Терешкова, неоднократно докладывал глава города Денис Валерьевич, – сказал Дмитрий Миронов. – В настоящее время есть положительное решение о предоставлении на берегоукрепительные работы федеральной субсидии. Так что этот вопрос будет решен.



Директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов рассказал, что проект будет реализован в два этапа. В 2017 и 2018 годах будут проведены непосредственно берегоукрепительные работы. В 2019 году – благоустройство набережной. Также главу региона попросили о содействии в решении вопроса со строительством нового речного вокзала. Дебаркадер, который выполнял его функцию и принимал речные теплоходы более 50 лет, сгорел. Это случилось в 2011 году, и в городе до сих пор нет хорошей современной пристани. Дмитрий Миронов согласился с тем, что речной вокзал крайне важен для Рыбинска.



– Туризм – одна из точек развития региона. А использование потенциала отрасли невозможно без развития инфраструктуры гостеприимства, – сказал Дмитрий Миронов. – Попрошу руководство органов местного самоуправления проработать вопрос и доложить мне. Думаю, вместе мы сможем решить эту проблему.