|Подготовка специалистов для ярославского фармацевтической кластера со следующего учебного года будет начинаться в школьном звене. Для этого на базе ярославского лицея №86 будет открыт фармацевтический класс.
– Это первый в Ярославской области класс фармацевтической направленности, – сказала директор департамента образования Ирина Лобода. – Обучение в нем будет осуществляться по таким направлениям, как производство и аналитический контроль мягких, жидких, гелевых и твердых лекарственных форм, молекулярная биология.
Ирина Лобода сообщила, что для поступления в данный специализированный класс 9-классникам потребуется сдать экзамены по математике, а также по химии или биологии.
Предполагается, что изучение общеобразовательных предметов будет проходить в здании лицея, а приобрести практические навыки школьники смогут в химико-технологическом техникуме. 21 февраля там была организована экскурсия для школьников. Ребятам показали лассы, лаборатории, продемонстрировали оборудование, на котором смогут заниматься будущие ученики фармацевтического класса.
– Мы очень рады открытию такого специализированного класса, – сказала директор лицея №86 Ольга Большакова. – Необходимо идти в ногу со временем и готовить со школьной скамьи специалистов для работы на предприятиях активно развивающегося в нашей области фармкластера.
Девятый класс в лицее №86 в этом году оканчивают 142 выпускника, 62 из которых хотели бы продолжить свое обучение в фармацевтическом классе.
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