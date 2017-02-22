​11 – 12 марта ЦЛС



«Демино» проведет закрытие сезона. В этом году оно названо «Дыхание зимы».



Гости праздника смогут



увидеть увлекательные гонки на собачьих упряжках, участниками которых станут



настоящие спортсмены-профессионалы. После завершения состязаний с хаски можно



будет сфотографироваться.



На центральной площади



состоится шоу «Танцующие собачки», игры и конкурсы. 12 марта на церемонию



завершения зимнего сезона в «Демино» прибудет специальная гостья – Снегурочка



из Костромы.



Гостями праздника могут



стать все желающие. Особенно будет интересно детям. Организаторы «Дыхания зимы»



уже пригласили ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также



воспитанников одного из детских домов.​