​11 – 12 марта ЦЛС

«Демино» проведет закрытие сезона. В этом году оно названо «Дыхание зимы».

Гости праздника смогут

увидеть увлекательные гонки на собачьих упряжках, участниками которых станут

настоящие спортсмены-профессионалы. После завершения состязаний с хаски можно

будет сфотографироваться.

На центральной площади

состоится шоу «Танцующие собачки», игры и конкурсы. 12 марта на церемонию

завершения зимнего сезона в «Демино» прибудет специальная гостья – Снегурочка

из Костромы.

Гостями праздника могут

стать все желающие. Особенно будет интересно детям. Организаторы «Дыхания зимы»

уже пригласили ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также

воспитанников одного из детских домов.​ 

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