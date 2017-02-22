|11 – 12 марта ЦЛС
«Демино» проведет закрытие сезона. В этом году оно названо «Дыхание зимы».
Гости праздника смогут
увидеть увлекательные гонки на собачьих упряжках, участниками которых станут
настоящие спортсмены-профессионалы. После завершения состязаний с хаски можно
будет сфотографироваться.
На центральной площади
состоится шоу «Танцующие собачки», игры и конкурсы. 12 марта на церемонию
завершения зимнего сезона в «Демино» прибудет специальная гостья – Снегурочка
из Костромы.
Гостями праздника могут
стать все желающие. Особенно будет интересно детям. Организаторы «Дыхания зимы»
уже пригласили ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также
воспитанников одного из детских домов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 12:45
19 просмотров
2017.02.22 В Ярославле монтируют дизайнерскую масленичную куклу2017.02.22 В Правительстве области обсудили вопросы использования земель в границах особо охраняемых природных территорий2017.02.22 Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем защитника Отечества2017.02.22 Дмитрий Миронов: «В течение ближайших пяти лет компания «Газпром» построит в регионе более 570 километров газовых сетей»2017.02.22 Дмитрий Миронов: «В течении ближайших пяти лет компания «Газпром» построит в регионе более 570 километров газовых сетей»